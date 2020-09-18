Коронавирус в Одессе обнаружили в мужском монастыре

Об этом на брифинге в пятницу, 18 сентября, сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев.

«На этой неделе зафиксировали несколько случаев групповых заболеваний. Один из них – в Свято-Успенском мужском монастыре, где выявлено 6 случаев заражения священнослужителей», – сказал Дементьев.

Священнослужителей осмотрел врач-инфекционист.

По данным Дементьева, всего в монастыре находится порядка 300 человек, круг общения с выявленными инфицированными – 88 человек. У контактных людей взяли анализы, результаты исследований будут известны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что госпитализаций в связи с коронавирусом в Одессе особенно много вечером и ночью.