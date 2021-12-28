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В Одесской области остаются без света 20 населенных пунктов – как продвигаются ремонтные работы (видео)

В Одесской области остаются без света 20 населенных пунктов – как продвигаются ремонтные работы (видео)

По состоянию на вечер вторника, 28 декабря 2021 года, в Одесской области остаются без электроснабжения 20 населенных пунктов, пострадавших от последствий обрушившейся на регион непогоды.

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Как сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети», в настоящее время энергетики уже отремонтировали воздушную линию, обеспечивающую электроэнергией село Кремидовку Одесского района. Из-за намерзания льда там оборвался высоковольтный провод.

Работы усложнили сложные погодные условия – скользкая дорога и ледяной дождь.

Усуваємо наслідки негоди в Одеському районі

Ось за таких умов наші хлопці усували наслідки негоди в Одеському районі 🥶 Ми уже відремонтували повітряну лінію, що забезпечує електроенергією село Кремидівку. Через намерзання льоду провід повітряної лінії 10 кВ обірвався.

Роботи ускладнювалися через складні погодні умови: слизька дорога та крижаний дощ.

Наразі по всій області без світла залишаються ще 20 населених пунктів. Працюють 28 бригад: 105 працівників та 30 одиниць техніки.

Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути світло в домівки наших клієнтів.

ДТЕК – відповідальна, надійна компанія. Ми працюємо для вас 24/7.

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Опубликовано ДТЕК Одеські електромережі Вторник, 28 декабря 2021 г.

 

Сейчас по области работают 28 ремонтных бригад: 105 работников и 30 единиц техники. Сроки окончания работ не уточняются.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сегодня с утра в Одесской области из-за непогоды – мокрого снега, дождя и сильного ветра – остались без света 38 населенных пунктов. Позже их число сократилось до 24. Наиболее пострадали Белгород-Днестровский, Одесский и Раздельнянский районы области.

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Видео с Facebook-страницы ДТЭК «Одесские электросети», фото – скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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