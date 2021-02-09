В Одесской области остаются без электричества 8 населенных пунктов

По состоянию на 20:00 вторника 9 февраля, в Одесской области после недавней непогоды остаются без электроснабжения 8 населенных пунктов, в том числе 3 – частично.
Как сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети», за сутки энергетики вернули свет в 87 населенных пунктов.
Для ликвидации последствий стихии задействованы 8 аварийных бригад.
Напомним, по состоянию на 12:00 часов 9 февраля, в Одесской области оставались обесточенными 86 населенных пунктов.
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