В Одесской области остаются без электричества 8 населенных пунктов

Непогода оборвала провода: куда обращаться одесситам? (фото) Вот уже несколько недель в Одессе периодически бушует стихия: сильный ветер, снегопад, дождь, гололед… Одним из главных последствий непогоды стали сотни оборванных проводов, часть из которых до сих пор валяются на улицах города. ПОДРОБНЕЕ

Солнечная электростанция: особенности и окупаемость В связи с постоянным ростом цен на электроэнергию и отменой льготных тарифов перед украинцами вплотную стал вопрос об использовании альтернативных источников питания. Наиболее эффективным из них является солнечная электростанция. ПОДРОБНЕЕ