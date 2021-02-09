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Непогода: в Одесской области обесточены более 80 населенных пунктов

Непогода: в Одесской области обесточены более 80 населенных пунктов

В Одесской области из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов. 

Такие данные на 12:00 вторника, 9 февраля, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Еще в шести населенных пунктах электроснабжение отсутствует частично.

Над восстановлением подачи электроэнергии работают аварийные бригады.

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Татьяна
Татьяна
20 секунд назад

Да они просто заколупали своими аварийными ситуациями. В нашем селе не было электричества 27 января сутки , 3и 4 февраля днем, с 8 до 9 февраля- сутки. Да и до Нового года чуть ли не каждую неделю. Сидим без тепла, света, связи. Ни у кого подробностей не узнаешь, никто ни о чем не информирует. Не могут сделать один раз и надолго, все на соплях!

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