Ограничения будут действовать на таких территориях:
- с 20 по 29 апреля — река Дунай: от устья до ответвления Тульчинского устья;
- с 20 апреля по 9 мая — река Дунай: вверх против течения от ответвления Тульчинского устья;
- с 20 по 29 апреля — река Днестр: от села Паланка до плотины Дубоссарской ГЭС;
- с 20 по 24 апреля — Днестровский лиман, рукав Турунчук и основное русло реки Днестр: от устья до села Паланка (отметка 28 км).
Запрет вводится с целью сохранения популяции рыбы в период нереста. Контроль за соблюдением ограничений осуществляет Одесский рыбоохранный патруль.
Нарушение установленных правил может привести к административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству.Ранее мы сообщали, что на Одесщине мало дунайки: куда исчезла знаменитая сельдь