ловля риби
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Обмеження будуть діяти на таких територіях:

  • з 20 по 29 квітня — річка Дунай: від гирла до відгалуження Тульчинського гирла;
  • з 20 квітня по 9 травня — річка Дунай: вгору проти течії від відгалуження Тульчинського гирла;
  • з 20 по 29 квітня — річка Дністер: від села Паланка до греблі Дубоссарської ГЕС;
  • з 20 по 24 квітня — Дністровський лиман, рукав Турунчук і основне русло річки Дністер: від гирла до села Паланка (відмітка 28 км).

Заборона запроваджується з метою збереження популяції риби у період нересту. Контроль за дотриманням обмежень здійснює Одеський рибоохоронний патруль.

Порушення встановлених правил може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині мало дунайки: куди зник знаменитий оселедець

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою