Обмеження будуть діяти на таких територіях:
- з 20 по 29 квітня — річка Дунай: від гирла до відгалуження Тульчинського гирла;
- з 20 квітня по 9 травня — річка Дунай: вгору проти течії від відгалуження Тульчинського гирла;
- з 20 по 29 квітня — річка Дністер: від села Паланка до греблі Дубоссарської ГЕС;
- з 20 по 24 квітня — Дністровський лиман, рукав Турунчук і основне русло річки Дністер: від гирла до села Паланка (відмітка 28 км).
Заборона запроваджується з метою збереження популяції риби у період нересту. Контроль за дотриманням обмежень здійснює Одеський рибоохоронний патруль.
Порушення встановлених правил може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
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