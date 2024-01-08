На Одесщине напоили 10-летнего мальчика: «скорую» вызвала учительница

Инцидент произошел в Килийском районе, сообщили в полиции Одесской области.

О юном пациенте, которого госпитализировали в тяжелом состоянии из-за алкогольного опьянения, полицейским сообщили медики.

Полицейские установили, что трое друзей 10-ти, 11-ти и 12-ти лет собрались у самого старшего из них. Когда взрослых не было дома, их квартирант предложил детям отметить праздник домашним вином. Начали пить дома, а продолжили — в парке на скамейке, где их заметила учительница. Самому младшему мальчику уже стало плохо и женщина вызвала ему «скорую».

Сейчас со всеми детьми все хорошо.

В отношении молодого человека, доведшего несовершеннолетних до состояния опьянения, составили админпротокол. Родители старших двух мальчиков за неисполнение обязанностей по воспитанию детей привлекаются к ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП. А родители 10-летнего мальчика, в отношении которых уже в течение года составляли протокол за пропуск уроков, – по ч. 2 ст. 184 того же кодекса.

Всем им грозит штраф. Административные материалы правоохранители направили в суд.