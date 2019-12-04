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Новости Одессы и Одесской области

Дорога вина и вкуса: в Одесской области разрабатывают гастромаршрут для туристов

Дорога вина и вкуса: в Одесской области разрабатывают гастромаршрут для туристов

На юге Одесской области создадут туристический гастрономический маршрут «Болград – Криничное – Измаил – Вилково».

“Одесская должна стать регионом винной культуры и туризма Украины, а «Дорога вина и вкуса” – быть завершена в кратчайшие сроки”, – написал на своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Он рассказал, что в селе Шабо встречался с виноделами Одесской области и обсудил с ними инициативу «Дорога вина и вкуса». Это проект гастрономического туризма, который проходит в рамках плана ЕС «Поддержка географических названий в Украине».

Подобные карты имеют большой спрос в Европе. А для Украины гастромаршруты – это новый вид туризма, у которого есть высокий потенциал развития сельских территорий. Одесский маршрут хотят построить, опираясь на опыт Италии, где процветает такой туризм. Для этого будет составлена своего рода карта, которая поможет упростить отдых, покажет как и чем доехать, где можно поселиться, куда пойти, и самое главное – где попробовать блюда региональной кухни и выпить вина. Планируется, что это позволит привлечь туристов в Одесскую область не только из Украины, а также со всей Европы.

Напомним, в селе Василевка Болградского района высадили лавандовое поле, которое также может стать местом привлечения туристов.

Фото: Марина Завгороднюк, Максим Куцый

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