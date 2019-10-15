«Потеряли рынки сбыта»: в Одессе уничтожили около 500 гектаров виноградников

На заводах первичного и вторичного производства вина – большие остатки продукции, из-за этого не могут принять новый урожай. А если виноград остается на кустах, он болеет. Для предотвращения этого на предприятиях выкорчевали кусты.

Об этом сообщает журнал «Инфоиндустрия».

С прошлого года на винодельных заводах Украины остались большие запасы невостребованной продукции. Аналитики говорят, что это случилось из-за потери внутренних и внешних рынков сбыта – Донбасса, Крыма, России, Беларуси и Казахстана.

«Есть большая вероятность, что урожай винограда останется на кустах, а это может привести к болезням на виноградниках и неурожаю в следующем году. По информации из южных регионов, около 500 га виноградников этого года выкорчевывается в Одесской области, 200 га – в Николаеве. Объемы импорта винопродукции с 2014 по 2018 год в валютном эквиваленте выросли с 180 млн до 204 млн долларов, тогда как объемы экспорта составляют всего 56,5 млн долларов», – сообщили в «Инфоиндустрии».

В список причин упадка виноградной отрасли вошли также низкая покупательная способность населения, фальсификация винопродукции и отсутствие эффективного контроля за производством.

По мнению специалистов, стабилизировать ситуацию может принятие Закона «О внесении изменений в Законы Украины «О семенах и посадочном материале», «О внесении изменений в Закон Украины «О винограде и виноградном вине», пересмотр зон выращивания винограда, разработка и утверждение дорожной карты развития виноградно-винной отрасли и создание бренда «украинское вино».

Для решения проблем в данной отрасли, в здании Одесской областной государственной администрации прошло совещание с виноделами. По информации пресс-службы ОГА, Одесса является признанным лидером Украины по выращиванию винограда и производства винодельческой продукции. Поэтому, в первую очередь, от потери сбыта страдает Одесская область.

Во время обсуждений были высказаны предложения по решению проблемных вопросов касательно функционирования отрасли виноградарства и виноделия. Исполняющая обязанности главы ОГА Светлана Шаповалова дала соответствующие поручения:

· обращение к виноделам с целью предоставления предложений о путях борьбы с фальсифицированной продукцией;

· разработка долгосрочной карты действий с целью выведения отрасли из системной кризисной ситуации;

· способствовать выведению вина из перечня подакцизных товаров и предоставления ему статуса «пищевого продукта»;

· организовать совместное совещание с участием рестораторов, отельеров и других представителей туристического бизнеса с винодельческими предприятиями с целью продвижения и поддержки отечественного продукта.

Конкретно

Территория насаждений винограда Одесской области в общей площади насаждений страны составляет 61,2% (26,3 тысячи гектаров). Этому способствуют эко-климатические особенности региона. Доля всего объема отечественного винограда, переработанного на мощностях одесского региона в ​​2018 году, составила 63,4%.

Фото: rusunion.com