Перекрили дорогу, накидавши гору винограду: на Одещині протестують виноградарі

Протестуючі вимагають, щоб нова влада створила прийнятні умови для виноробної галузі.

Сьогодні, 30 серпня, в районі села Каракурт селяни висипали посеред траси, яка веде на Болград, гору зібраного винограду.

Про це повідомляє портал Сила Громад.

Як кажуть самі фермери, виноград все одно нікому не потрібен. Навіть цього засушливого літа їм вдалось отримати непоганий врожай, близько 5 тон з гектару. Але продати його неможливо, – в тому числі й через санкції Росії, куди раніше збували продукцію.

– Елеватори наповнені ще торішнім матеріалом,- кажуть селяни.

Головна вимога протестувальників – зміна правил експорту європейських вин. Адже після підписання асоціації України з ЄС вітчизняний ринок наповнили недорогі вина з Європи, які завозять без розмитнення. В таких умовах український алкоголь не витримує конкуренції, і його не купують.

Ще одна вимога – зниження мінімальної ціни на пляшку вина. Виноградарі Бесарабії стверджують, що непідйомні ціни їм виставляють Мінагрополітки і Мінекономрозвитку.

Фото: Болградские вести