Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области обнаружили сеть нарколабораторий

В Одесской области обнаружили сеть нарколабораторий

Правоохранители разоблачили две нарколаборатории, организованные в частных домах на территории Подольского района Одесской области и Березанского района Николаевской области, которые производили психотропные вещества на миллионы гривен ежемесячно. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Как выяснило следствие, организатор одной из группировок — уроженец Одессы, в отношении которого в одном из районных судов Киева уже слушается дело по обвинению в наркопреступлениях. Не сделав надлежащих выводов, мужчина снова прибег к правонарушению. Предварительно сговорившись с другими мужчинами, он наладил процесс изготовления и последующего оптового сбыта крупных партий «PVP» (так называемые «соли») среди проверенных клиентов из Одесской, Винницкой и Николаевской областях.

наркотики

Нарколаборатории для изготовления запрещенных веществ, которые были обустроены в Одесской и Николаевских областях, мощности позволяли за раз производить до 15 килограммов психотропов на 6 миллионов гривен по ценам черного рынка.

В ходе проведенных санкционированных обысков полицейские обнаружили и изъяли специальное оборудование, прекурсоры и более двенадцати килограммов вещества, готового к сбыту.

нарколаборатория

Трем участникам группировки объявили подозрения в незаконном обращении наркотиков. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области работники городского совета воровали бюджетные средства по строительству.

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Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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