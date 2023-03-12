В Одесской  области начальника из военкомата наказали за любовь к “Алкоголичке” (видео)

Сотрудник Болградского центра комплектования в Болграде переведен в боевое подразделение после гулянки и пошлых танцев под низкопробную российскую эстраду.

Об этом сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она рассказала, что заместитель начальника Болградского райцентра комплектование переведен в одно из боевых подразделений после того, как в соцсетях 9 марта появилось видео, где он танцует под песни исполнителей из россии.

«Мы должны быть сознательными и мотивированными на борьбу с врагом. И моральный образ, и морально-психологическое состояние всех военных, без исключения, должно отвечать поставленным задачам, быть основой для Победы», — сказала Гуменюк.

В Оперативном командовании «Юг» пояснили это тем, что действия любого военного должны отвечать поставленным задачам в условиях войны.

Ранее в интернете появилось видео, на котором указанный военнослужащий во время празднования Международного женского дня 8 марта пляшет под российскую песню «Алкоголичка» артиста Артура Пирожкова, сопровождая танец непристойными движениями.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Верховная Рада 19 июня проголосовала за частичный запрет российской музыки в Украине. А также про тех музыкантов из россии, кого запрет не коснется.

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