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В Украине запретили российскую музыку: кого не коснется запрет?

В Украине запретили российскую музыку: кого не коснется запрет?

Верховная Рада 19 июня проголосовала за частичный запрет российской музыки в Украине. Музыкантов, осудившим российскую агрессию в Украине, запрет не коснется.

Народные депутаты проголосовали за законопроект  о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (№7273-д).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада запретила русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За — 303», — известил он. 

Закон вступит в силу, когда его подпишут председатель Верхвной Ради и президент Украины. 

Подробности запрета российской музыки в Украине 

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что речь идет о полном и бессрочном запрете публичного исполнения, публичного показа, публичной демонстрации, публичного оповещения фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов певцов и певиц, которые после 1991 года были гражданами государства-агрессора (Российской Федерации).

Исключение — бывшие граждане государства-агрессора, которые являются или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели на момент смерти) гражданства государства-агрессора.

Запрет не коснется российских певцов, которые входят в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.

Составлять этот «белый список» будет Совет национальной безопасности и обороны Украины. Перечень будет публичным и будет обновляться. 

«Заявление о включении в Перечень подается в Службу безопасности Украины таким лицом, его законным представителем, организатором гастрольного мероприятия или правообладателем, который имеет право предоставлять разрешения на использование в Украине произведений в исполнении этого лица», – говорится в законе.

Запрет также будет распространяться на проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители, являющиеся гражданами государства-агрессора, кроме тех, которые внесены в «белый список». 

Также теперь увеличивается до 40% обязательная доля песен на государственном языке при осуществлении радиовещания (сейчас 35%). Не менее 75% должен составлять суточный объем ведения передач, в том числе новостных и аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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