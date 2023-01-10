“Киса из погранслужбы”: пресс-офицер из Одессы хвасталась роскошной жизнью

Пресс-офицер ЮРУ государственной погранслужбы Украины угодила в скандал – когда город обстреливали, отдыхала на курортах, когда страна осталась без света – встречала Новый год в Париже.

Общественники и журналисты обратили снимание на социальные сети пресс-офицера Южного регионального управления государственной погранслужбы Украины Иванны Плантовской. Их возмутила наглядная демонстрация роскошного образы жизни в то время когда страну обстреливает враг и люди вынуждены мерзнуть в темноте. В то время как девушка между работой то отдыхает на экзотических курортах, то снимается на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Журналист Марина Данилюк-Ермолаева так прокомментировала ситуацию и даже проиллюстрировала ее:

“Но раз ты уже пресс-офицер и отвечаешь за коммуникацию целого Южного региона — того самого, который частично в оккупации (Бердянск и Херсонская область), частично в блокаде (Одесская область), и ежедневно накрывается обстрелами или граничит с Приднестровьем, — то курорты и Париж очень неуместны” … “Так же неуместны они в отношении пограничников, которые ценой жизней и здоровья давали первые бои российским премиум-элитарным российским танкистам и десантникам”.

На скандал с военнослужащей отреагировали в Госпогранслужбе. Там намекнули, что Иванна Плантовская может не только лишится должности, но вообще быть уволена.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил:

«Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако могу отметить, что в отношении ситуации, которая в последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. Решение, в частности, касается и дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Всё будет в рамках норм законодательства.

Фото из социальных сетей Иванны Плантовской