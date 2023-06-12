На Одещині на ремонт 650 м вулиці планують витратити майже 13 мільйонів гривень

На вулиці Владиченській у селі Виноградівка Болградської громади депутати міської ради вирішили провести капітальний реомнт ділянки у 650 м. На ремонт частини вулиці, як стало відомо із чергової сесії Болградської міської ради, потрібно 12 млн 780 тисяч гривень.

На черговій сесії Болградської міської ради, яка відбулася 8 червня 2023 року, депутати розглянули кілька питань ремонту доріг та вулиць громади. За словами депутатів, за результатами проведеного два місяці тому комісійного обстеження представниками Служби місцевих доріг на вулиці Владиченській у селі Виноградівка Болградської громади потрібен капітальний ремонт.

Болградська територіальна громада погодилася на півфінансування аварійно-відновлювальних ремонтних робіт на ділянці (підйомі) протяжністю 650 м, і з 12 млн 780 тисяч гривень частину грошей виділять із Державного бюджету – 3 млн 500 тисяч гривень.

Виходить, що ремонт одного “погонного” метру частини вулиці обійдеться місцевому та державному бюджетам майже в 22 тис. гривень! В середньому, дорожні служби на капітальний ремонт доріг та вулиць витрачають в середньому 10 млн гривень на 1 кілометр дороги (між населеними пунктами). У нашому ж випадку, майже 13 млн гривень потрібно на ремонт частини вулиці трохи більше ніж пів кілометри.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно на Одещині підприємець вкрав велику суму грошей з ремонту дороги.

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Фото: Болградська міська рада