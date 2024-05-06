Под Одессой мужчина развлекался на могилах своих односельчан

22 летний житель Одесского района ради развлечения повредил 10 памятников над погребениями своих односельчан. За совершенное ему грозит лишение свободы.
Акт вандализма произошел в начале марта на кладбище в одном из сел Усатовской сельской громады. Об этом сообщили в полиции Одесской области.
К полицейским обратился староста села и в течение суток личность хулигана была установлена. Им оказался 22-летний местный житель.
Следователи установили, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения после застолья в одном из местных баров пошел на кладбище, где разбил десять надгробий над могилами. Как пояснил мужчина, сделал он это для развлечения.
Читайте также: В Одесской области молодые люди украли цветы из мемориала погибшим воинам, чтобы подарить подругам
Сумма материального ущерба, причиненного родственникам умерших, составила более 42 тысяч гривен.
Правонарушителю выдвинули обвинение в надругательстве над могилами, совершенном по хулиганским мотивам, по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.
Молодому человеку грозит наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы до семи лет.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесской области парочка устраивала свидания на кладбище и глумилась над могилами.