Под Одессой мужчина развлекался на могилах своих односельчан

Акт вандализма произошел в начале марта на кладбище в одном из сел Усатовской сельской громады. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

К полицейским обратился староста села и в течение суток личность хулигана была установлена. Им оказался 22-летний местный житель.

Следователи установили, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения после застолья в одном из местных баров пошел на кладбище, где разбил десять надгробий над могилами. Как пояснил мужчина, сделал он это для развлечения.

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Сумма материального ущерба, причиненного родственникам умерших, составила более 42 тысяч гривен.

Правонарушителю выдвинули обвинение в надругательстве над могилами, совершенном по хулиганским мотивам, по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

Молодому человеку грозит наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы до семи лет.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесской области парочка устраивала свидания на кладбище и глумилась над могилами.