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В Одесской области массово меняют таблички с названиями улиц: в чем причина?

В Одесской области массово меняют таблички с названиями улиц: в чем причина?

В Ренийской городской территориальной громаде началась установка новых табличек с названиями улиц и переулков. Новые таблички уже появились на многих улицах города Рени. Об этом сообщает издание «ЮгToday».

Из местного бюджета Ренийской ОТГ было дополнительно выделено более 1 миллиона гривен на изготовление и установку новых табличек с названиями улиц еще в апреле 2023 года. Выполнение этой работы было поручено коммунальной организации Ренийского горсовета «Жилищно-коммунальная служба» (ЖКС).декоммунизация Именно «ЖКС» начала замену табличек в городе Рени, а позже работники этого коммунального учреждения заменят таблички и во всех селах территориальной громады.

Мы приобрели уже все знеобходимые таблички. Их количество точно назвать не могу, но отмечу, что таблички предназначены для всех населённых пунктов нашей громады. Этой работой занимается жилищно-коммунальная служба горсовета. Конечно, замена табличек будет происходить постепенно – это достаточно большой объем работы. Мы принципиально не привлекаем для этого никаких подрядчиков – все делается силами ЖКС, то есть силами громады. Такой подход позволяет экономить бюджетные средства, —

рассказал заместитель Ренийского городского головы Алексей Самбурский. Следует добавить, что в настоящее время в Ренийской громаде не менее актуальной задачей является замена дорожных знаков, указателей, обновление дорожной разметки, установка «лежачих полицейских» и других элементов, призванных регулировать и обеспечивать безопасность дорожного движения.

Решение об этом было принято в апреле 2023 года, когда рабочая группа Ренийского горсовета по общественной безопасности утвердила новую схему дорожного движения в городе Рени, разработанную специалистами исполкома и полицейским офицером Ренийской громады Иваном Киреу.

Напомним, что скоро в Одессе появятся улицы Алиберне, Рислинга, Ралли – где именно.

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Фото: «ЮгToday»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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