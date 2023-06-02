Новости Одессы и Одесской области

Скоро появятся в Одессе улицы Алиберне, Рислинга, Ралли и другие и где именно: опрос

Скоро появятся в Одессе улицы Алиберне, Рислинга, Ралли и другие и где именно: опрос

Электронное общественное обсуждение по переименованию 15 объектов топонимики — улиц и переулков Одессы — продлится до 25 июня 2023 года. Об этом сообщает сайт Одесского городского совета.

Совсем недавно мы писали, что в новый список на переименование в Одессе попало 8 улиц и 7 переулков во всех районах нашего города.

Напомним, что электронное общественное обсуждение проходит на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение». Процесс электронного обсуждения отображается в режиме реального времени. На данный момент в голосовании приняло участие более 4000 одесситов. Следует заметить, что это очень маленькое количество, ведь в Одессе зарегистрировано более 600 тысяч жителей старше 18 лет.

переименование

В частности, до 25 июня можно принять участие в обсуждении переименования следующих улиц и переулков (по районам):

в Киевском районе:

  • улицы Ляпидовского – на улицу Ралли;
  • улицы Зои Космодемьянской – на улицу Мускатную;
  • переулка Зои Космодемьянской – на переулок Алиберне;
  • переулка Ушакова – на переулок Рислинга;
  • улицы Генерала Ватутина – на улицу Костецкой;

в Хаджибейском районе (ранее Малиновском):

  • переулка Генерала Вишневского – на переулок Анатра;
  • улицы Кристаловского – на улицу Композитора Бортнянского;
  • улицы Смоленской – на улицу Леонида Смоленского;
    улицы Скворцова – на улицу Живописную;
  • переулка Ляпунова – на переулок Ляпуновых;

в Приморском районе:

  • переулка Некрасова – на переулок Оттоновский;
  • переулка Нахимова – на переулок Барятинского;
  • улицы Елисаветинской – на улицу Университетскую;

в Пересыпском районе (ранее Суворовском):

  • улицы Декабристов – на улица Минаевскую;
  • переулка Краснослободского – на переулок Гетьмана Петра Дорошенко.

переименование

Несмотря на небольшое количество одесситов, участвующих в обсуждении в переименовании 15 улиц и переулков, большинство из них (более 80%) высказались за предоставление новых наименований этим топонимам.

Напомним, где в Одессепоявится «Индустриальный» микрорайон.

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Фото: Одесский городской совет

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