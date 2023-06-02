Скоро появятся в Одессе улицы Алиберне, Рислинга, Ралли и другие и где именно: опрос

Электронное общественное обсуждение по переименованию 15 объектов топонимики — улиц и переулков Одессы — продлится до 25 июня 2023 года. Об этом сообщает сайт Одесского городского совета.

Совсем недавно мы писали, что в новый список на переименование в Одессе попало 8 улиц и 7 переулков во всех районах нашего города.

Напомним, что электронное общественное обсуждение проходит на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение». Процесс электронного обсуждения отображается в режиме реального времени. На данный момент в голосовании приняло участие более 4000 одесситов. Следует заметить, что это очень маленькое количество, ведь в Одессе зарегистрировано более 600 тысяч жителей старше 18 лет.

В частности, до 25 июня можно принять участие в обсуждении переименования следующих улиц и переулков (по районам):

в Киевском районе:

улицы Ляпидовского – на улицу Ралли;

улицы Зои Космодемьянской – на улицу Мускатную;

переулка Зои Космодемьянской – на переулок Алиберне;

переулка Ушакова – на переулок Рислинга;

улицы Генерала Ватутина – на улицу Костецкой;

в Хаджибейском районе (ранее Малиновском):

переулка Генерала Вишневского – на переулок Анатра;

улицы Кристаловского – на улицу Композитора Бортнянского;

улицы Смоленской – на улицу Леонида Смоленского;

улицы Скворцова – на улицу Живописную;

улицы Скворцова – на улицу Живописную; переулка Ляпунова – на переулок Ляпуновых;

в Приморском районе:

переулка Некрасова – на переулок Оттоновский;

переулка Нахимова – на переулок Барятинского;

улицы Елисаветинской – на улицу Университетскую;

в Пересыпском районе (ранее Суворовском):

улицы Декабристов – на улица Минаевскую;

переулка Краснослободского – на переулок Гетьмана Петра Дорошенко.

Несмотря на небольшое количество одесситов, участвующих в обсуждении в переименовании 15 улиц и переулков, большинство из них (более 80%) высказались за предоставление новых наименований этим топонимам.

Напомним, где в Одессепоявится «Индустриальный» микрорайон.

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Фото: Одесский городской совет