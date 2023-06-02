Скоро появятся в Одессе улицы Алиберне, Рислинга, Ралли и другие и где именно: опрос

Электронное общественное обсуждение по переименованию 15 объектов топонимики — улиц и переулков Одессы — продлится до 25 июня 2023 года. Об этом сообщает сайт Одесского городского совета.
Совсем недавно мы писали, что в новый список на переименование в Одессе попало 8 улиц и 7 переулков во всех районах нашего города.
Напомним, что электронное общественное обсуждение проходит на вебпортале Одесского городского совета «Социально активный гражданин» в специальном электронном сервисе «Общественное обсуждение». Процесс электронного обсуждения отображается в режиме реального времени. На данный момент в голосовании приняло участие более 4000 одесситов. Следует заметить, что это очень маленькое количество, ведь в Одессе зарегистрировано более 600 тысяч жителей старше 18 лет.
В частности, до 25 июня можно принять участие в обсуждении переименования следующих улиц и переулков (по районам):
в Киевском районе:
- улицы Ляпидовского – на улицу Ралли;
- улицы Зои Космодемьянской – на улицу Мускатную;
- переулка Зои Космодемьянской – на переулок Алиберне;
- переулка Ушакова – на переулок Рислинга;
- улицы Генерала Ватутина – на улицу Костецкой;
в Хаджибейском районе (ранее Малиновском):
- переулка Генерала Вишневского – на переулок Анатра;
- улицы Кристаловского – на улицу Композитора Бортнянского;
- улицы Смоленской – на улицу Леонида Смоленского;
улицы Скворцова – на улицу Живописную;
- переулка Ляпунова – на переулок Ляпуновых;
в Приморском районе:
- переулка Некрасова – на переулок Оттоновский;
- переулка Нахимова – на переулок Барятинского;
- улицы Елисаветинской – на улицу Университетскую;
в Пересыпском районе (ранее Суворовском):
- улицы Декабристов – на улица Минаевскую;
- переулка Краснослободского – на переулок Гетьмана Петра Дорошенко.
Несмотря на небольшое количество одесситов, участвующих в обсуждении в переименовании 15 улиц и переулков, большинство из них (более 80%) высказались за предоставление новых наименований этим топонимам.
Напомним, где в Одессепоявится «Индустриальный» микрорайон.
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Фото: Одесский городской совет