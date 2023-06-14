На Одещині масово змінюють таблички з назвами вулиць: в чому причина?

У Ренійській міській територіальній громаді розпочалося встановлення нових табличок з назвами вулиць та провулків. Нові таблички вже з’явилися на багатьох вулицях самого міста Рені. Про це повідомляє видання “ЮгToday”.

З місцевого бюджету Ренійської ОТГ було додатково виділено понад 1 мільйон гривень на виготовлення та встановлення нових табличок з назвами вулиць ще в квітні 2023 року. Виконання цієї роботи було доручено комунальній організації Ренійської міськради «Житлово-комунальна служба» (ЖКС).

Саме “ЖКС” почала заміну табличок у місті Рені, а пізніше працівники цієї комунальної установи замінять таблички і у всіх селах територіальної громади.

Ми придбали вже всі таблички, які замовляли. Їхню кількість точно назвати не можу, але зазначу, що таблички призначені для всіх населених пунктів нашої громади. Цією роботою займається житлово-комунальна служба міськради. Звісно, заміна табличок відбуватиметься поступово – це досить великий обсяг роботи. Ми принципово не залучаємо для цього жодних підрядників – все робиться силами ЖКС, тобто силами громади. Такий підхід дозволяє заощаджувати бюджетні кошти, –

розповів заступник Ренійського міського голови Олексій Самбурський.

Слід додати, що нині у Ренійській громаді не менш актуальним завданням є заміна дорожніх знаків, покажчиків, оновлення дорожньої розмітки, встановлення «лежачих поліцейських» та інших елементів, покликаних регулювати та забезпечувати безпеку дорожнього руху.

Рішення про це було ухвалено у квітні 2023 року, коли робоча група Ренійської міськради з питань громадської безпеки затвердила нову схему дорожнього руху у місті Рені, розроблену фахівцями виконкому та поліцейським офіцером Ренійської громади Іваном Кірєу.

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Фото: “ЮгToday”