В Одесской области курьер, разносивший газеты, обворовывал подъезды домов

Там на воровстве попался курьер, который доставлял местным жителям газету “Народный лекарь”.

Об этом сообщают местные жители в facebook-группе “За развитие Теплодара”.

Так, в одном из домов, например, он украл упаковку влажных салфеток и подстаканник из оставленных в подъезде детских колясок.

Воришку разоблачили по записям на камерах видеонаблюдения.

Информация о происшествии уже дошла до руководства недобросовестного работника. Его пообещали оштрафовать, а пострадавшим вернуть деньги за украденные вещи.

Фото: facebook-группа “За развитие Теплодара”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!