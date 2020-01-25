В Одесской области курьер, разносивший газеты, обворовывал подъезды домов

Инцидент зафиксировали в городе Теплодар.
Там на воровстве попался курьер, который доставлял местным жителям газету “Народный лекарь”.
Об этом сообщают местные жители в facebook-группе “За развитие Теплодара”.
Так, в одном из домов, например, он украл упаковку влажных салфеток и подстаканник из оставленных в подъезде детских колясок.
Воришку разоблачили по записям на камерах видеонаблюдения.
Информация о происшествии уже дошла до руководства недобросовестного работника. Его пообещали оштрафовать, а пострадавшим вернуть деньги за украденные вещи.
Фото: facebook-группа “За развитие Теплодара”
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