«Гнездо Борисово»: памяти Бориса Деревянко

Книга начинается со строк размышления о том, настоящий ли убийца оказался на скамье подсудимых, почему так и не названы заказчики, как жила газеты все эти годы… Это печальная хронология событий 27-летней давности. Презентация книги Ларисы Бурчо «Гнездо Борисово» состоялась в Одесском региональном отделении Национального союза журналистов Украины.

Как вы понимаете, эта книга посвящена Борису Федоровичу Деревняко, и на ее презентации побывал практически весь коллектив «Вечерней Одессы», тот самый коллектив, который вот уже двадцать семь лет собирается в день смерти своего Редактора (они пишут и говорят о нем только так — с большой буквы) на Втором христианском, чтобы положить цветы на его могилу, еще и еще раз вспомнить о нем.

Книга вышла в двадцатую годовщину дня убийства Бориса Деревянко. Эта книга памяти о нем — объемная и многоплановая.

— Эта книга — прежде всего, дань памяти и уважения к Борису Федоровичу, коллективу газеты, которую он создал, — сказал тогда на открытии глава ОРО НСЖУ Юрий Работин.

Автор книги Лариса Бурчо не скрывала: двадцать лет прошло, а рана не заживает, боль утраты остается.

— А еще по-прежнему больно, что ничего нельзя изменить. Но ведь известно: человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Борис Деревянко оставил городу рукотворный памятник — созданную им газету «Вечерняя Одесса», а нашей задачей после его смерти было сохранить газету, дать ей выжить в непростые времена.

Лариса Бурчо рассказывает, что в книге переданы все существовавшие версии убийства Бориса Деревянко, все то, что в свое время по многим причинам нельзя было вынести на широкую публику. Есть в книге рассказ и о тех, кто работал в «Вечерке» с Борисом Деревянко и кого уже тоже с нами больше нет.

На презентации собралось много людей — тех, кто знал лично Бориса Деревянко, тех, кто с ним работал. Многие отзывались о нем как о человеке прямом, зачастую бескомпромиссном, «сложном», «без подтекста» и двойного дна.

Одни сетовали, что в Одессе до сих пор нет памятника Борису Деревянко, другие слушали молча, признаваясь потом, что трудно порой отыскать те единственно необходимые в подобных ситуациях слова …

Книга «Гнездо Борисово» вышла не очень большим тиражом. Но зато нашлись меценаты, которые выкупили часть тиража и передали его в дар библиотекам города и области, чтобы каждый желающий мог получить возможность прочитать ее.

«Живем один раз… Вот именно! Один. Живем без черновиков. Потому и жить надо ясно, чисто, достойно. Ведь один же только раз. Один единственный. Пройдут годы, рано или поздно, сам ли задашь себе вопрос, иль другие тебе его зададут: жил-то ты зачем? Что сделал? Что оставил после себя?», — эти слова самого Бориса Деревянко стали эпиграфом к книге Ларисы Бурчо.

И, кажется, добавить больше нечего. Да и не нужно…