В Одесской области купят 26 школьных автобусов

26 школьных автобусов планируют закупить в Одесской области. Они будут обеспечивать перевозку школьников региона.

Об этом стало известно с сайта государственных закупок Prozorro, сообщает «Суспільне. Одеса».

Департамент образования и науки Одесской облгосадминистрации объявил тендер на закупку транспорта для школ. Конкретную марку автобусов не называют. Они должны иметь не менее 25 мест для сидения без учета водительского места, дизельного двигателя и кондиционера. На левой и правой сторонах должен быть написан «Школьный автобус».

На закупку было выделено 63 700 000 грн. Автобусы придется поставить до 1 октября 2022 года. В настоящее время департамент принимает предложения от поставщиков.

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