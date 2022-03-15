Как будут учиться одесские школьники, покинувшие город и страну

Из Одесской военной администрации уволили замруководителя и начальника гуманитарного штаба 15 марта со своих должностей уволены заместитель начальника Одесской областной военной администрации Светлана Фабрикант и начальник Координационного гуманитарного штаба Одесской области Дмитрий Антипов. ПОДРОБНЕЕ

Военный март по-одесски: невероятные «картинки» одесских улиц (фоторепортаж) Сейчас у нас у всех совершенно иной отсчет – времени, событий, собственных переживаний… Иным стало все – и лица людей, и «лица» одесских улиц.

Это все Одесса? Да, это все – Одесса военного марта 2022 года. ПОДРОБНЕЕ