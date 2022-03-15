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Как будут учиться одесские школьники, покинувшие город и страну

Как будут учиться одесские школьники, покинувшие город и страну

Учащиеся школ Одессы, покинувшие территорию страны, могут продолжить обучение несколькими способами.

Рецепты

Об этом сообщила глава Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

В частности, чиновница представила следующие варианты:

  1. Дети, которые могут приобщиться к онлайн-обучению или любым другим формам дистанционного образования, продолжают учиться в своих заведениях. Они могут пропускать занятия, но вместо этого должны выполнять задания от учителей и смотреть уроки на сайте Департамента образования.
  2. Дети, которые устроились на временное обучение в другие школы, в том числе за рубежом, не отчисляются из одесских учебных заведений. По возвращении в город, родители должны предоставить справки об учебе в другом заведении.
  3. Детей, которые устроились в другие учреждения на постоянной основе, будут отчислять из одесских школ. Их родители должны отправить соответствующие документы по электронной почте или отдавать законным представителям.
  4. Дети, переведенные на семейную форму обучения, продолжают быть учениками одесских заведений. Их аттестацию проведут после завершения военного положения.
  5. Если ребенок учился в заведении, которое сейчас не работает, его переведут в другое, даже если он за границей.

— Обращайтесь +38 048 725 35 93, для устройства в школу. Даже если вы за пределами Украины, пишите мне в приват. Поможем. Просим родителей не переживать из-за невозможности полноценного онлайн-обучения. Одесское образование не потеряет и не потеряет ни одного ученика, учтем все обстоятельства и условия. Скорейшего нам возвращения к мирной жизни, – написала Буйневич.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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