Как будут учиться одесские школьники, покинувшие город и страну

Учащиеся школ Одессы, покинувшие территорию страны, могут продолжить обучение несколькими способами.
Об этом сообщила глава Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
В частности, чиновница представила следующие варианты:
- Дети, которые могут приобщиться к онлайн-обучению или любым другим формам дистанционного образования, продолжают учиться в своих заведениях. Они могут пропускать занятия, но вместо этого должны выполнять задания от учителей и смотреть уроки на сайте Департамента образования.
- Дети, которые устроились на временное обучение в другие школы, в том числе за рубежом, не отчисляются из одесских учебных заведений. По возвращении в город, родители должны предоставить справки об учебе в другом заведении.
- Детей, которые устроились в другие учреждения на постоянной основе, будут отчислять из одесских школ. Их родители должны отправить соответствующие документы по электронной почте или отдавать законным представителям.
- Дети, переведенные на семейную форму обучения, продолжают быть учениками одесских заведений. Их аттестацию проведут после завершения военного положения.
- Если ребенок учился в заведении, которое сейчас не работает, его переведут в другое, даже если он за границей.
— Обращайтесь +38 048 725 35 93, для устройства в школу. Даже если вы за пределами Украины, пишите мне в приват. Поможем. Просим родителей не переживать из-за невозможности полноценного онлайн-обучения. Одесское образование не потеряет и не потеряет ни одного ученика, учтем все обстоятельства и условия. Скорейшего нам возвращения к мирной жизни, – написала Буйневич.