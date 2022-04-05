Как будут принимать первоклассников в одесские школы?

Департамент образования Одесского городского совета обнародовал правила приема первоклассников в школы города в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По информации горсовета, прием документов начинается 26 апреля, а завершается условно 31 мая 2022 года.

Как уточняет директор департамента образования Елена Буйневич, до указанной даты никакие документы на почту школ высылать не надо.

Родителям будущих первоклассников необходимо:

Определить учебное заведение, куда поступает ребенок (найти свой район и школу, а также узнать электронный адрес и телефоны школы можно по этой ссылке); Направить документы любым доступным способом (лично, электронной почтой, почтой и т.п.), а именно:

заявление (образец прилагается), его можно написать от руки и отправить фото;

копия свидетельства о рождении;

оригинал или копия медицинской справки 086 1/0. Учитывая ситуацию, ее можно добавить до 25 августа (при условии, что к тому времени страна выйдет из военного положения);

по желанию – документ, подтверждающий право на первоочередное зачисление.

При этом можно подать документы в несколько школ одновременно. 1 июня школы издадут приказы о зачислении первоклассников и сообщат родителям, что ребенок зачислен.

Если школа зачислила всех, кого должна взять в первую очередь, и имеет заявления на поступление, количество которых превышает количество свободных мест, жеребьевку и зачисление на них будет проводиться с 6 по 15 июня.

До 20 июня родителям нужно будет подтвердить любым способом (лучше всего по телефону), что ребенок будет посещать именно эту школу. Это нужно затем, уточняют в мэрии, что оригиналы документов большинство родителей, возможно, не принесут, будучи вне города.

При этом департамент образования, понимая, что в сложившихся обстоятельствах наверняка найдутся родители, которые по объективным причинам не смогут подать заявления своевременно. В этой связи будет сформирована база свободных мест.

«Не волнуйтесь, мы не «потеряем» ни одного первоклассника»,

– заверила Елена Буйневич.

Телефон департамента: 725-35-93.

Фото из открытых источников, документ и инфографика Одесского горсовета