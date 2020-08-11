В Одесской области коронавирус обнаружили в Доме ребенка

Скоро в школу: будут ли учителей тестировать на COVID-19? Педагогов не будут тестировать на коронавирус накануне учебного года. Тесты возможны лишь в том случае, если учитель контактировал с заболевшим или при явных симптомах заболевания. ПОДРОБНЕЕ

COVID-19: появились новые данные по Одесской области По состоянию на воскресенье, 9 августа, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 80 949 случаев заболевания COVID-19. ПОДРОБНЕЕ