В Одесской области коронавирус обнаружили в Доме ребенка

В городе Белгород-Днестровский Одесской области в специализированном доме ребенка обнаружили 10 случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского городского совета.
«Среди воспитанников специализированного дома ребенка выявлено 5 положительных результатов. Все дети чувствуют себя удовлетворительно, установлено круглосуточное медицинское наблюдение», – сказано в сообщении.
Также болезнь диагностировали у пятерых сотрудников этого учреждения.
В Доме ребенка воспитывают детей с недостатками физического и умственного развития от рождения до 6 лет.
Ранее коронавирусом переболели воспитанники одесского детдома “Жемчужина”.