Командир взвода воинской части Одесщины был задержан за вымогательство и насилие над подчиненными

Командир взвода одной из воинских частей Одесской области подозревается в требовании денег за отгулы и применении насилия к подчиненным. Об этом 18 августа 2023 сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

ГБР установило, что военный требовал с подчиненных деньги за возможность взять отгул. Правоохранители задокументировали 10 фактов получения взятки.

Размер взятки командиру составлял четыре тысячи гривен, а в случае отказа он угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы и даже физической расправой. По оперативным данным, таким образом командир истребовал не менее 500 тысяч гривен из своих военных. Кроме того, установлены факты применения силы и избиения бойцов.

Командир взвода сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды и применении насилия к подчиненному. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что Григорий Мельниченко отстранен от должности председателя Белгород-Днестровского райсовета. Такое решение принял Киевский районный суд Одессы 14 августа.

Фото: ГБР