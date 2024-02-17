В Одесской области хотят отстреливать «бешеных» животных: что думают экологи

Такое сообщение было обнародовано на странице Одесской ОВА в Facebook.

Охотничьи угодья Одесчины обязали сформировать «расстрельные» бригады

Сообщается, что по состоянию на 16 февраля 2024 года, Госпродпотребслужба выявила в области 23 зараженных лисиц и 13 шакалов, несущих потенциальную опасность, как для людей, так и для домашних животных.

По информации пресс-службы Одесской ОВА, согласно совместному приказу ОВА и Оперативной группировки войск «Дунай», охотничьи угодья на территории области обязали сформировать бригады для отстрела хищных животных, которые могут представлять опасность. Список лиц, которые войдут в такие бригады, должны определить руководители охотничьих угодий.

«После обезвреживания зараженных и корректировки численности животных будут приняты меры по их вакцинированию на территории области»,

– добавили в администрации.

В ОВА также просят жителей области в случае появления в селах диких животных, которые могут представлять опасность, сообщать об этом соответствующие службы.

Стоит ли отстреливать диких животных из-за бешенства: мнение экологов

В то же время экологи области настроены не столь радикально. Так, по словам доктора биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела нацпарка «Тузловские лиманы» Ивана Русева, в настоящее время точных результатов лабораторных исследований из разных регионов области, подтверждающих угрозу, нет.

«Есть цивилизованные страны, где давно решили эту проблему, а есть постсоветская система, где под флагом бешенства идет уничтожение дикой природы. Существует мнение определенных людей, что появилось много лис, но это не научный подход. Невозможно убивать животных оттого, что какая-то бабка где-то на рынке сказала, что появились лисы. Это манипуляция со стороны имеющихся лабораторных данных ветеринарной службы и данных учета численности этих животных»,

– цитирует эколога «Суспільне».

По словам и.о. директора нацпарка Ирины Выхристюк, этот приказ распространяется в первую очередь с тем, что удовлетворить прихоти охотников.

«В частности, среди них есть люди, у которых имеется бронь – судьи, прокуроры, бывшие председатели»,

– отметила Ирина Выхристюк.

По ее словам, чаще всего люди заражаются бешенством от домашних любимцев – кошек и собак, потом от домашних животных, и дальше уже от диких животных. По ее мнению, в Украине нужно навести порядок в системе содержания домашних животных.

А глава ОО «Зеленый лист», эколог Владислав Балинский уверен, что этим приказом хотят отвлечь внимание общественности от программы по охране окружающей среды Одесской области на 2024-2028 годы:

«Это очень важный стратегический документ, позволяющий чиновникам воровать деньги. Например, в этой программе выделяют деньги на ремонт дамбы Хаджибейского лимана, которую ремонтируют с 2005 года»,

– полагает эколог.

Ранее сообщалось, что одесситы стали все чаще встречать диких лисиц в черте города и о том, какую опасность могут представлять эти животные.