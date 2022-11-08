В Одесской области охотник перепутал девочку с лисой

7 ноября 2022 года тринадцатилетняя девочка получила огнестрельные ранения. Сосед-охотник пояснил, что стрелял в лису и случайно попал в ребенка.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По информации медиков, к ним в Центр поступил звонок из Ширяевского района о ранении ребенка.
На место происшествия была экстренно направлена бригада медиков, которая уже через 11 минут прибыла по указанному адресу.
На месте выяснилось, что 13-летняя девочка получила огнестрельное ранение правой и левой голеней, а также передней брюшной стенки.
По словам соседа, он был на охоте и стрелял в лису, но случайно попал в ребенка.
Медики оказали девочке первую помощь и экстренно госпитализировали в Ширяевскую центральную районную больницу.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области погиб охотник: его ружье упало и выстрелило само.
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