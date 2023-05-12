В Одесской области гуманитарную помощь выдали сухарями: «кому не нравится, не берите»

В Кодымской городской громаде Подольского района выдавали гуманитарную помощь в виде сухарей. Об этом сообщили жители сел Будеи и Смолянка, которые получили такую помощь.

Несколько жителей Кодымской территориальной громады сообщили, что старосты сел Будеи и Смолянка выдали гуманитарную помощь многодетным семьям, в которых трое и более детей, самодельными сухарями.

Так Татьяна Цапок, жительница с. Будей рассказала, что ей позвонила староста и сказали прийти забрать гуманитарную помощь. Когда та пришла, ей выдали огромный пакет с сухарями. У женщины пятеро детей и что делать дальше ей с этой помощью, она не знает.

Еще один житель Кодымской громады Александр Олейник, отец троих детей, также подтвердил эту информацию и рассказал, что староста села тоже выдала ему пакет сухарей на всю семью.

В Кодымской городской громаде прокомментировали данную ситуацию:

«Что касается сухариков. А разве это не хлеб? что нужно было с ними сделать, если уж они есть? Многие помнят, особенно на территориях, которые первыми попали под обстрелы, что первыми из полок магазинов исчез хлеб. Уважаемые жители громады! Кому не нравилось, можно было их не брать».

Следует заметить, что действительно, Одесская область – не зона боевых действий, но выдавать многодетным семьям гуманитарную помощь сухарями, которые детям тяжело употреблять в пищу, это не рационально. Кроме того, по словам жителей громады, их заставляют еще за такую «помощь» расписываться.

Сотрудница социальных служб Кодымской городской громады Светлана Покиньборода отметила, что такая гуманитарная помощь для населения поступает не от международных организаций, а от Одесской областной военной администрации. В Подольской районной военной администрации, в свою очередь, пообещали разобраться в сложившейся неприятной ситуации.

И еще одна жительница Кодымской громады разместила в одном из пабликов на фейсбуке фото, какую гуманитарную помощь она получила от громады на семью на месяц (пакет муки, пакет гречки, бутылка подсолнечного масла, пачка макарон и пачка сахара).

Журналисты «Одесской жизни» и дальше будут следить за ситуацией, которая сложилась на севере Одесской области с гуманитарной помощью. Кроме того, руководство районной власти на севере области обещало разобраться в данной ситуации.

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Фото: КодимаLife