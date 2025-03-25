Об этом рассказала юрист общественной организации «Десятое апреля» Елена Федорова.

Масштабный пожар на озере Китай возле села Васильевка Килийской громады начался еще 23 марта и продолжался вчера. По словам Елены, из-за ветра пожар быстро распространился на большой территории и мог перекинуться на дома людей.

«На месте сплошный ад. Рядом дома. Пожарные сказали, что если бы ветер дул в другую сторону, пожар перекинулся бы и на дома людей», – отметила женщина.

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По словам общественницы, местные жители знают, кто спровоцировал пожар, и надеется на справедливое расследование.

«Множество животных жили здесь: фазаны, пеликаны… Птички строили гнезда с птенцами, лисы, лягушки, черепахи, змеи. Многие из них сегодня погибли, благодаря только одному человеку, который совершил это преступление!» — написала Елена.

В Главном управлении ГСЧС происшествие пока не комментировали.

Ранее мы со ссылкой на ученых сообщали, что плавни в Одесской области будут гореть и дальше, но решение проблемы есть.