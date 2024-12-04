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В Одессе подростка поймали на поджоге электроподстанции

В Одессе подростка поймали на поджоге электроподстанции

В Одессе 15-летний подросток по заказу неизвестного через соцсети поджег электроподстанцию. Правда обещанное вознаграждение парень так и не получил.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Вечером в одном из районов города подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью двери тяговой подстанции и поджег. Пожар сразу заметили местные жители и потушили пламя.

поджог

Пожигателя «застукали» на месте преступления, когда он делал фотоотчет для «куратора».

Полицейские изъяли у подростка вещественные доказательства, в частности бутылку из-под легковоспламеняющейся жидкости. В мобильном телефоне парня обнаружена перепиской с «куратором».

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По факту поджога следователи начали производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины. За содеянное парень может на три года попасть в специальное учебно-воспитательное учреждение.

поджигатель

Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и лица, причастные к нему.

Правоохранители призывают избегать таких подработок через соцсети.

«Те лица, которые стоят за предложениями поджечь чужую машину, квартиру или любой другой объект, втягивают людей в преступную деятельность, предлагая им вознаграждение. После выполнения одного «задания» так называемые кураторы начинают угрожать расправиться с завербованным лицом и его семьей, шантажируют предоставлением спецслужбам информации о нем и совершенном преступлении в случае отказа выполнить следующее «задание»», — рассказали в полиции.

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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