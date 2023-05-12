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В Одесской области чуть не зарезал работницу правоохранительных органов: мужчину отправляют в психушку

В Одесской области чуть не зарезал работницу правоохранительных органов: мужчину отправляют в психушку

Жителя города Измаил Одесской области принудительно поместят в психбольницу за попытку зарезать инспекторку пробации. Правоохранители направили в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщают в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

В феврале 22-летний мужчина, приговоренный к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года за причинение тяжких телесных повреждений матери, пришел на отметку в отделение пробации в Измаиле и сразу начал наносить ножевые ранения 44-летней сотруднице, нанеся ей множество колото-резаные раны головы, плеч и рук.

Женщину спасли коллеги. Пострадавшую госпитализировали, а злоумышленника задержали.

После проведения ряда судебных экспертиз, в частности судебно-психиатрической, установили, что фигурант страдает психическими расстройствами. Следователи направили в суд ходатайство о применении в отношении правонарушителя принудительных мер медицинского характера, а меру пресечения за содержание под стражей заменили на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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