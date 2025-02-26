Как рассказали в пресс-службе Управления полиции охраны в Одесской области, отчаявшись, что им поможет аварийная служба, женщина позвонила в полицию.

«Получив уведомление от оператора «102», наряд полиции охраны оперативно прибыл на место вызова. Полицейские повторно обратились в аварийную службу, установили место жительства мальчика и сообщили его родителям о ситуации. Вместе со специалистами аварийной службы помогли открыть лифт и освободить людей», – рассказали в Управлении полиции охраны.

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Также полицейские разыскали номер матери мальчика и позвонили к ней. Женщина даже не догадывалась, что сын попал в неприятности, поскольку у мальчика разрядился телефон, а номера родителей на память он не знал.

«Мы провели в лифте больше двух часов, обратились на линию «102», потому что уже не знали, к кому еще обращаться. В городе, где часто объявляют воздушную тревогу, долгое ожидание очень опасно. Благодарю полицейских охраны за оперативность и поддержку!» – рассказала женщина.

Адрес, где произошел неприятный инцидент, в полиции не уточнили, но можно предположить, что случилось это в Киевском районе, где после вражеской атаки вечером 18 февраля, когда дроны повредили одну из подстанций, энергетики были вынуждены внепланово отключать свет, поскольку запитать весь район одновременно не было возможности.

В настоящее время об отключениях света в ДТЭК «Одесские электросети» не сообщают.