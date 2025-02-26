Як розповіли у пресслужбі Управління поліції охорони в Одеській області, втративши надію на допомогу аварійної служби, жінка зателефонувала в поліцію.

«Отримавши повідомлення від оператора «102», наряд поліції охорони оперативно прибув на місце виклику. Поліцейські повторно звернулися до аварійної служби, встановили місце проживання хлопчика та повідомили його батьків про ситуацію. Разом із фахівцями аварійної служби допомогли відкрити ліфт та звільнити людей», – розповіли в Управлінні поліції охорони.

Також поліцейські розшукали номер матері хлопчика і зателефонували їй. Жінка навіть не здогадувалася, що син потрапив у неприємності, оскільки у хлопчика розрядився телефон, а номера батьків на пам’ять він не знав.

«Ми провели у ліфті більше двох годин, звернулися на лінію «102», бо вже не знали, до кого ще звертатися. У місті, де часто оголошують повітряну тривогу, довге очікування є дуже небезпечним. Щиро дякую поліцейським охорони за оперативність і підтримку!» – розповіла жінка.

Адресу, де стався інцидент, у поліції не уточнили, але можна припустити, що трапилося це в Київському районі, де після ворожої атаки ввечері 18 лютого, коли дрони пошкодили одну з підстанцій, енергетики були змушені позапланово відключати світло, оскільки заживити весь район одночасно не було можливості.

Наразі про відключення світла в ДТЕК «Одеські електромережі» не повідомляють.

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