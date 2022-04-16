В Одессе изменили схему движения транспорта на Привокзальной площади (фото)

Как сообщили в мэрии города, отныне на улице Лейтенанта Шмидта – три полосы движения. Учитывая изменения, разрешено осуществление левого поворота из двух полос. Аналогично с улицы Пантелеймоновской теперь можно с двух полос повернуть направо на улицу Пушкинскую.

По кругу и въезду на улицу Пушкинскую установлены соответствующие дорожные знаки 5.18 и 5.16 – направление движения по полосам.

Со Старосенной площади сейчас можно совершить левый поворот на Итальянский бульвар и выехать сразу на улицу Водопроводную.

Фото пресс-службы Одесского горсовета