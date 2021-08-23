В одесской мехбригаде новая потеря: на фронте погиб молодой лейтенант

Одесская 28-я механизированная бригада (ОМБ) имени Рыцарей Зимнего Похода понесла очередную потерю: 22 августа при несении службы на взводном опорном пункте в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Михайлов.

Об этом сообщается на странице ОМБ в Facebook.

«Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее», – говорится в сообщении.

28-ма бригада в скорботі…

З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від… Опубликовано 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Понедельник, 23 августа 2021 г.

Ранее в зоне проведения ООС погиб старший солдат ОМБ имени Рыцарей Зимнего похода, заместитель командира боевой машины Артем Мазур.

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