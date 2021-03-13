Бойцы одесской мехбригады сняли познавательный ролик о своем подразделении (видео)

Бойцы Одесской 28-й механизированной бригады (ОМБ) имени Рыцарей Зимнего Похода сняли видеоролик о прошлом и настоящем своего подразделения.

Видео опубликовано на странице мехбригады в Facebook.

«Подготовили для вас небольшое видео об истории 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода и расскажем, почему мы носим это почетное наименование. Мы сделаем небольшой экскурс в историю армии УНР и посмотрим, как тесно связано наше историческое наследие с новейшей историей современного украинского войска», – пояснили в бригаде.

Напомним, в начале февраля около Марьинки под Донецком погибли двое военнослужащих из 28-й одесской мехбригады.

Фото: Facebook-страница 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода