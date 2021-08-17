Пал от пули снайпера: в зоне ООС погиб боец одесской мехбригады

Как сообщает Приютовская громада Александрийского района Кировоградской области, жизнь бойца оборвала 16 августа пуля снайпера.

Артему Мазуру было 26 лет, он – уроженец села Веселого на Кировоградщине. Был призван в армию в феврале 2017 года. Был заместителем командира боевой машины – наводчиком-оператором первого отделения третьего батальона 28-й ОМБ.

У погибшего остались мама и жена.

Церемония прощания с погибшим воином пройдет в его родном селе.

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Фото: Facebook-страница 28-й ОМБ, фото бойца – Телеграм-канал Odessa CityNews