Пал от пули снайпера: в зоне ООС погиб боец одесской мехбригады

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) погиб старший солдат одесской 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБ) имени Рыцарей Зимнего похода, заместитель командира боевой машины Артем Мазур.
Как сообщает Приютовская громада Александрийского района Кировоградской области, жизнь бойца оборвала 16 августа пуля снайпера.
Артему Мазуру было 26 лет, он – уроженец села Веселого на Кировоградщине. Был призван в армию в феврале 2017 года. Был заместителем командира боевой машины – наводчиком-оператором первого отделения третьего батальона 28-й ОМБ.
У погибшего остались мама и жена.
Церемония прощания с погибшим воином пройдет в его родном селе.
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Фото: Facebook-страница 28-й ОМБ, фото бойца – Телеграм-канал Odessa CityNews