Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сотрудники Измаильского районного отдела полиции получили оперативную информацию о том, что 39-летний местный житель подыскивает покупателя двух гранат.

Дельца задержали «на горячем» и в качестве вещественных доказательств изъяли у него два корпуса гранат и запалы к ним, которые направили на экспертизу.

По предварительному заключению взрывотехников, это осколочные гранаты Ф-1. Кроме того, у злоумышленника были изъяты деньги, полученные за сделку.

Мужчина признался, что боеприпасы принадлежали его родственнику и достались ему после смерти последнего. Гранаты он хранил дома, а затем решил продать, чтобы заработать денег.

Нарушителю сообщили о подозрении в ношении, хранении, приобретении и сбыте взрывных устройств по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины За это преступление мужчине грозит лишение свободы до семи лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

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