Одессит преодолел страх крови и стал почетным донором: история Леонида Иванишко

Страх за жизнь другого человека сильнее своего

Леонид Ильич не стесняется вспоминать, как во время родов жены в 2004 году не смог пойти и сдать кровь. Он готов был отдать любые деньги за то, чтобы обойти эту обязательную для всех будущих родителей процедуру. Тогда страх оказался сильнее и победил. Но уже через год, когда в реанимацию попал один из родственников, Леонид Ильич даже не понял как, но пошел и впервые сдал кровь.

– Угроза жизни другого человека – это лучшее лекарство от своего страха, – говорит Леонид Иванишко, – Все сразу меняется, и тебе кажется, что в плену страха раньше был кто-то другой, а не ты. И донация крови уже выглядит совсем по-другому. Ты обуздал свои страхи ради жизни людей, которые нуждаются в помощи.

Через год Леонид Иванишко снова пришел на станцию переливания. Даже сам не заметил, как втянулся. Когда по делам бывал в разных городах Украины, шел на местную станцию переливания крови и предлагал свою помощь. Врачи с радостью принимали донора, потому что кровь и тромбоцитарная масса всегда нужны, особенно для поддержки онкобольных. Запорожье, Северодонецк, Ивано-Франковск – в этих городах сдавал кровь Иванишко. Лишь однажды в Киеве ему отказали из-за низкого уровня гемоглобина.

Семья доноров

Лишь когда сам стал донором, Леонид Ильич узнал, что его отец тоже сдавал кровь. Это передалось ему на каком-то генетическом уровне. А потом сыновья Анатолий и Андрей тоже стали донорами.

– Они чем-то напоминали меня – и у них были определенные опасения, но, как и я, сыновья справились, – вспоминает Леонид Ильич. – Андрей работает с детской областной больницей, где всегда очень нужна тромбоцитарная масса. И вообще – какой страх может оказаться сильнее желания спасать людей? Каждый день есть новые раненые – военные и обычные люди. Страхи отступают, когда понимаешь, что одна донация крови позволяет спасти целых три жизни. Это очень важно помнить во время войны.

Автор фото: Екатерина Волянская