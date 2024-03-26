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Одессит преодолел страх крови и стал почетным донором: история Леонида Иванишко

Одессит преодолел страх крови и стал почетным донором: история Леонида Иванишко

Как преодолеть страх крови, присущий очень многим людям? Страх, который подчиняет волю человека и не позволяет ему чувствовать себя сильным? Одессит Леонид Иванишко преодолел страх крови очень интересным способом: стал донором. И не просто донором, а почетным донором Украины. Он сдавал кровь уже более ста раз.

Страх за жизнь другого человека сильнее своего

Леонид Ильич не стесняется вспоминать, как во время родов жены в 2004 году не смог пойти и сдать кровь. Он готов был отдать любые деньги за то, чтобы обойти эту обязательную для всех будущих родителей процедуру. Тогда страх оказался сильнее и победил. Но уже через год, когда в реанимацию попал один из родственников, Леонид Ильич даже не понял как, но пошел и впервые сдал кровь.

Одессит Леонид Иванишко

Леонид Иванишко

– Угроза жизни другого человека – это лучшее лекарство от своего страха, – говорит Леонид Иванишко, – Все сразу меняется, и тебе кажется, что в плену страха раньше был кто-то другой, а не ты. И донация крови уже выглядит совсем по-другому. Ты обуздал свои страхи ради жизни людей, которые нуждаются в помощи.

Через год Леонид Иванишко снова пришел на станцию переливания. Даже сам не заметил, как втянулся. Когда по делам бывал в разных городах Украины, шел на местную станцию переливания крови и предлагал свою помощь. Врачи с радостью принимали донора, потому что кровь и тромбоцитарная масса всегда нужны, особенно для поддержки онкобольных. Запорожье, Северодонецк, Ивано-Франковск – в этих городах сдавал кровь Иванишко. Лишь однажды в Киеве ему отказали из-за низкого уровня гемоглобина.

Одессит Леонид Иванишко - почетный донор Украины

Леонид Иванишко сдавал кровь более 100 раз

Семья доноров

Лишь когда сам стал донором, Леонид Ильич узнал, что его отец тоже сдавал кровь. Это передалось ему на каком-то генетическом уровне. А потом сыновья Анатолий и Андрей тоже стали донорами.

Леонид Иванишко дает интервью

– Они чем-то напоминали меня – и у них были определенные опасения, но, как и я, сыновья справились, – вспоминает Леонид Ильич. – Андрей работает с детской областной больницей, где всегда очень нужна тромбоцитарная масса. И вообще – какой страх может оказаться сильнее желания спасать людей? Каждый день есть новые раненые – военные и обычные люди. Страхи отступают, когда понимаешь, что одна донация крови позволяет спасти целых три жизни. Это очень важно помнить во время войны.

Автор фото: Екатерина Волянская

Світлана Іванівна Комісаренко
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