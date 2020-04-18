В одесской инфекционке нашли нарушений на крупную сумму

В Южном офисе Госаудитслужбы проверили порядок проведения закупок в Одессе за первый квартал 2020 года.

В целом, промониторили 90 процедур на сумму свыше 1,7 млрд грн.

Как выяснилось, 88 из них проходили с нарушениями. При этом госпредприятия нарушили на 156 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из нарушителей стала одесская инфекционная больница.

В частности, из-за того, что для медучреждения закупили мебель по принципу сокращенных переговоров, что в этом случае было недопустимо.

В целом, в инфекционке зафиксировали недочетов на 4 млн грн. Больницу обязали устранить их.

По материалам Избирком

Фото: Избирком

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