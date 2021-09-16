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В Одесской горбольнице №1 вспышка коронавируса

В Одесской горбольнице №1 вспышка коронавируса

Пять пациентов терапевтического отделения заболели COVID-19. Часть из них отправили специализированные больницы, предназначенные для лечения больных коронавирусом.

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Про вспышку COVID-19 сообщил руководитель муниципального департамента здравоохранения Левон Никогосян.

Трех пациентов отправили в одесскую городскую больницу №5, ещё одного – в Одесский областной клинический медицинский центр (больница Водников).

Один пациент остался в больнице №1, его состояние не такое тяжелое и стационарного лечения он не требует.

Трое заболевших переносят болезнь тяжело, но кислородной терапии не требуют.

Состояние больного, который госпитализирован в областную больницу – также стабильное.

Отделение, где заболели люди, закрыли на карантин. Всех пациентов проверят, сделав ПЦР-тесты.

О причинах появления коронавируса в больнице медики пока не знают, но проводят эпидемическое расследование.

“Одесская Жизнь” сообщала ранее, что 15 и 16 сентября фиксируется высокая смертность от коронавируса.

Кроме того глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкий настоятельно призвал учителей не медлить с вакцинацией от COVID-19.

Также читайте о новых правилах карантина и объясняла, что такое разноцветные сертификаты и бонусы для вакцинированных.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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