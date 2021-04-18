По Одессе в поисках удачи: как живут памятники и скульптуры города

18 апреля в мире отмечают Международный день памятников и выдающихся мест. В связи с этим хочется вспомнить и о родной Одессе, где, помимо монументальных памятников, к которым возлагают цветы и водят делегации, есть много «домашних».

В памятниках нашего города увековечены люди Одессы, литературные герои и даже предметы мебели. Одесситы уверены: эти памятники заключают в себе добрую одесскую мистику и способны принести деньги, везение или любовь. И даже если памятники тут ни при чем, главное — верить в удачу, и тогда она обязательно найдет своего героя.

Кто подарит деньги, счастье и здоровье?

Дюк на Приморском бульваре — самый известный одесский памятник, и вряд ли есть уголок мира, где о нем никогда не слышали. Кроме известности, Дюк обладает еще массой других достоинств, например, исполняет желания. Памятник окружают горельефы «Земледелие», «Торговля» и «Правосудие», на которых соответственно изображены Церера, Меркурий и Фемида. Они весьма благосклонно относятся к жителям Одессы, и если погладить мешок бога торговли, то в скором времени на человека свалится немалое богатство.

Если потереть грудь Фемиды, то можно надеяться, что здоровье в ближайший десяток лет не подкачает. А если подер­жать за руку Цереру, это приведет к счастью, причем каждый получит именно то счастье, о котором мечтает. Правда, при этом желающих получить деньги, здоровье и счастье столько, что скоро сами горельефы рискуют быть стертыми с памятника и исчезнуть.

Потрите ухо Рабиновича…

В Саду скульптур Литературного музея скромно сидит за своей конторкой, с лупой в глазу, герой одесских анекдотов Рабинович. Он с удовольствием помогает тем, кому нужно поправить финансовые дела. Для этого достаточно потереть ухо Рабиновича, и он тут же начнет работать на ваше благосостояние. Причем обязательное условие — тереть нужно с улыбкой и искренней любовью к деньгам.

Грифон жалеет двоечников

К Грифону, который поселился за Тещиным мостом, приходят те, кому нужно сделать карьеру или получить удовлетворительную отметку. Грифон, говорят, охотно помогает нерадивым студентам и карьеристам. Однако чтобы Грифон понял, что от него требуется, нужно правой рукой потереть левую лапу мифического существа. Почему-то считается, что основали традицию одесские студенты-медики. Правда, сейчас Грифон не в лучшей форме после того, как городские вандалы пытались найти внутри у него золотые монеты. Монет, конечно, не нашли, а Грифона обидели. И теперь неизвестно, будет ли он и дальше исполнять желания одесситов.

Пошептаться с Утесовым

Бронзовый Леонид Утесов на Дерибасовской, как говорят, исполняет самые заветные желания. Правда, одни утверждают, что для этого нужно потереть нос маэстро. А другие говорят — нужно присесть певцу на колено и прошептать просьбу ему на ухо. Так ли это, пока неизвестно. Честно говоря, мы пока не встречали никого, чье желание музыкальный корифей Одессы исполнил бы. Но это вовсе не означает, что он игнорирует просителей, просто Утесов, вероятно, относится к исполнению желаний очень избирательно.

Стул с сокровищами

«12-й стул» давно стал денежным символом Одессы. Чтобы желание богатства исполнилось, нужно не просто потереть кучку монеток под левой передней ножкой 12-го стула, на спинке или сиденье. При этом еще нужно умудриться посмотреть на паровозик с Меркурием на крыше «Пассажа». Также не возбраняется после процедуры присесть на стул, говорят, помогает.

Ранее мы рассказывали об истории знаменитой одесской скульптуры «Лаокоон и сыновья»

Бронзовая любовь

В Городском саду «растет» бронзовое Дерево любви. Его название само говорит о том, какие желания оно исполняет. Одесская молодежь свято верит, что если принести у дерева клятву в вечной любви, то чувства будут такими же крепкими как бронза, и никогда не поржавеют. Правда, для закрепления обряда нужно вдвоем приложить ладони к кроне бронзового растения. Не все умудряются дотянуться до кроны. Поэтому те, кому не хватает роста, могут просто приложить руки к стволу.

Хозяйка «Привоза»

Памятник тете Соне на «Привозе» в Одессе известен всем. А по самой торговке рыбой хорошо видно, к чему именно нужно приложить руку — сверкающему как новый пятак носу и хвосту одного из бычков, связку которых тетя Соня держит в руке. Можно также бросить монетку в карман фартука — это еще более приблизит исполнение желания. Да, чуть не забыли: тетя Соня «раздает» одесситам удачу и деньги.

Бык поможет найти пару

В Одессе в сквере на 9-й станции Большого Фонтана есть памятник «Похищение Европы». Это сюжет одного из древнегреческих мифов — когда Зевс превратился в быка и выкрал дочь финикийского царя Европу. Одесситы, как обычно, вложили в эту композицию совершенно новый смысл. Существует легенда, что если сфотографироваться на фоне этого памятника, можно очень удачно жениться или выйти замуж. А если одесситка, отчаявшись найти себе жениха, еще и потрет мужественное брюхо быка, то вскоре она встретит своего принца.

Фото: из открытых источников

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