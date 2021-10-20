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В Одессе открылся новый круглосуточный травмпункт – его адрес

В Одессе открылся новый круглосуточный травмпункт – его адрес

В Малиновском районе Одессы открыли новый травматологический пункт.

Где искать новый травмпункт в Одессе

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Как сообщили в пресс-службе горсовета, новый травмпункт начал работу в городской клинической больнице №10 по ул. Маршала Малиновского, 61.

Травмпункт расположен на первом этаже стационара, слева от приемно-диагностического отделения. Он работает ежедневно и круглосуточно, медицинская помощь предоставляется в рамках программы медицинских гарантий.

Кроме того, травмпункт, который ранее располагался в консультативно-диагностическом отделении горбольницы №1 на ул. Болгарской, 38, в настоящее время переведен в основное здание больницы на ул. Мясоедовской, 32 (помещение бывшего приемного отделения, вход с ул. Мясоедовской и ул. Богдана Хмельницкого).

Травмпункты Одессы

Травматологические пункты в Одессе работают круглосуточно по следующим адресам:

  • городская клиническая больница (ГКБ) №1, травмпункт – ул. Мясоедовская, 32. Телефон: (048) 793 73 61;
  • городская клиническая больница №10, травмпункт – ул. Маршала Малиновского, 61. Телефон единого колл-центра ГКБ №10: (048) 705 91 03;
  • ГКБ №11, травмпункт (на базе приемного отделения) – ул. Академика Воробьёва, 5. Телефон: (048) 793 23 85;
  • городская больница №5, травмпункт – ул. Троицкая, 38 (поликлиническое отделение). Телефон: (048) 700 00 54;
  • консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – пр. Добровольского, 100. Телефон: (048) 754 90 18.

Кроме того, в рабочие дни работают травматологические кабинеты по таким адресам:

  • городская больница №8, травматологический кабинет – Фонтанская дорога, 110. Телефон: (0482) 63 05 01. Время работы: с 8:00 до 15:00 в рабочие дни;
  • консультативно-диагностический центр №20, травматологический кабинет – ул. Левитана, 62. Телефоны: (048) 705 88 23, (048) 705 88 24.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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