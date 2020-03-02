В Одессе обустроят несколько новых входов в городские катакомбы

В этом году в госреестр памятников культурного наследия попадут новые комплексы катакомб в Одессе.
Об этом сообщил начальник горуправления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко, передает od.vgorode.ua.
Речь идет о системах подземелий, расположенных на улице Градоначальницкой, 18 и на Французском бульваре, 60п.
Для комплексов катакомб подготовили необходимые документы и вынесли их на рассмотрение для будущей регистрации.
Сейчас входы с этих двух улиц в подземные выработки законсервированы. Но катакомбы там уже расчистили изнутри. Они вполне годятся для того, чтобы по ним гулять, говорят в мэрии.
По словам Павла Остапенко, вскоре катакомбы в этих двух районах откроют для посетителей. Причем это может произойти уже в нынешнем году.
Фото: otclick.com.ua
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