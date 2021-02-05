Невероятная красота и немного «ужастиков»: одесситы сняли ролики о катакомбах Молдаванки (видео)

Это своего рода видеоэкскурсии, дающие возможность, не выходя из дома побывать в исторических местах Одессы, которые прячутся от глаз глубоко под землей.

Пока вышло два ролика. Их авторы — Сергей Эльмира, Сергей Филиппов и Владислав Масленко.

Видео сняты в музее «Тайны подземной Одессы», который находится во 2-м Разумовском переулке. Подумать только: совсем неподалеку от Центрального автовокзала у нас под ногами, глубоко под землей, пролегает какой-то параллельный мир — невероятно красивый, таинственный и не без «ужастиков». Кстати, это памятник местного значения, именуемый «Каменоломни Молдаванки (1850-1880 гг.)».

Сталактиты-сталагмиты, погружение в мир каменоломен давних времен, кости древнейших животных, противорадиационное убежище тюрьмы… И даже фотографии постмортем, где живые люди запечатлены рядом с умершими родственниками. Причем, сделаны они так, что не всегда поймешь, кто из них жив, а кто мертв (да-да, был такой обычай в позапрошлом веке)…

«Это экскурсия туда, где мрак и жуть, и туда, куда не водят обычные экскурсии. В свое время много ушло времени и сил на расчистку помещений, прокладывания маршрута, устройства экспозиций. Концепция музея такова, что, начиная с поверхности, по мере углубления в катакомбы, вы погружаетесь все дальше и дальше в прошлое нашего города, открывая для себя много интересного», — сообщает по этому поводу один из авторов роликов одессит Сергей Эльмира.

Спускаемся под землю?





Фото: Facebook Сергея Эльмиры

Видео: YouTube-канал Сергей ЭльМира