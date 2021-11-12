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Пропавшего в Рени боцмана нашли на территории Румынии

Пропавшего в Рени боцмана нашли на территории Румынии

Две недели продолжались поиски боцмана сухогруза Right Step, который пропал, упав в воду в порту Рени. И вот моряка нашли мертвым в Черном море у побережья Румынии.

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Об обнаружении тела исчезнувшего боцмана сообщил специализирующийся на морской проблематике юрист Николай Гольбин.

А помните случай, о котором писали все центральные и региональные СМИ — о пропаже моряка с судна M/V «RIGHT STEP» в Рени?

По моей информации (источник из Румынии) моряка нашли.

К сожалению для родственников, вернется в Украину он уже в цинке.

Мои соболезнования близким погибшего.

П.С. Дунай унес не одну жизнь моряка, который оказывается в воде. Течение такое, что многие не могут выбраться уже, к сожалению.

— написал он у себя в Facebook.

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41-летний бочман упал за борт с сухогруза а порту Рени еще 28 октября. Его поисками занималась водолазная группа и спасатели.

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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