Пропавшего в Рени боцмана нашли на территории Румынии

Об обнаружении тела исчезнувшего боцмана сообщил специализирующийся на морской проблематике юрист Николай Гольбин.

А помните случай, о котором писали все центральные и региональные СМИ — о пропаже моряка с судна M/V «RIGHT STEP» в Рени?

По моей информации (источник из Румынии) моряка нашли.

К сожалению для родственников, вернется в Украину он уже в цинке.

Мои соболезнования близким погибшего.

П.С. Дунай унес не одну жизнь моряка, который оказывается в воде. Течение такое, что многие не могут выбраться уже, к сожалению.