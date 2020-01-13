В одесских домах начнут вводить лицевые счета, которые позволят жителям контролировать расход средств

Лицевые счета в домах, которые находятся на балансе жилищно-коммунальных сервисов (ЖКС), будут отображать информацию о том, как потрачены средства, предназначенные на обслуживание дома и ремонты.

О новой инициативе рассказал и.о. директора Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.

“Что это такое? Мы сделали первый пилот в ЖКС “Черноморский”. У этого дома теперь есть лицевой счет, где видно, какая сумма уже саккумулирована на счете дома, какая сумма потрачена на ремонт. С помощью этого жители смогут видеть и контролировать те расходы, которые ведет ЖКС, на обслуживание их дома и ремонты, которые он выполняет”, – пояснил чиновник.

По его словам, систему лицевых счетов теперь планируют внедрять в других ЖКС Одессы.

Фото: serpeika.com

Видео: Одесский горсовет

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