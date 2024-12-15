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Какую помощь можно получить, если дом отапливается дровами или углем?

Какую помощь можно получить, если дом отапливается дровами или углем?

В 2023–2024 государство выдает субсидию на дрова, которую получили многие люди. Эта льгота была продлена на текущий отопительный сезон.

Так, для людей, которые отапливают дом только углем или дровами (нет центрального отопления, не отапливаются газом или электроэнергией), есть два вида помощи – субсидия и льгота, напоминают в Пенсионном фонде.

Субсидию предоставляют семьям с низким доходом, которые не могут оплатить коммунальные услуги.

Льгота предназначена для некоторых категорий граждан: ветераны войны, чернобыльцы, многодетные семьи и другие.

Вы также можете узнать: Кому дадут субсидию на аренду жилья?

Как оформить?

Для получения субсидии следует написать заявление и подать декларацию о доходах.

Для получения льготы необходимо подать заявление, может потребоваться справка о наличии в доме печного отопления.

Эту помощь дают раз в год по личному обращению.

Совет: Имейте в виду, если перебои с электроэнергией будут продолжаться, это не повлияет на размер субсидии, а фактическое снижение использования электроэнергии не приведет к изменению суммы помощи, заверили в Пенсионном. фонде.

Кроме того, уже второй год подряд тем, кому уже назначена субсидия или льгота, дают дополнительную помощь на твердое топливо. Выплачивается она один раз в отопительный период, ее размер рассчитывается индивидуально и зависит от начисленной суммы льгот или субсидии.

Если у вас есть вопросы, звоните на «горячую линию» Пенсионного фонда: 0800-503-753.

Читайте также: Какие доходы учтут при назначении субсидии и почему могут в ней отказать.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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