В Одессе жгут бумаги на территории посольства РФ – грядет эвакуация? (видео)

Под Одессой тягач снес стену дома и оставил людей без туалета (фото, видео) Сегодня ночью, 21 февраля 2022 года, в селе Сухой Лиман Овидиопольского района Одесской области произошло курьезное ДТП с участием грузовика – тягач дорожный знак, после чего врезался в стену жилого дома, снеся ее и кирпичный забор. ПОДРОБНЕЕ

День герба Украины: в Одессе возле Дюка прошла красочная акция (фото) Сегодня, 19 февраля 2022 года, в день 30-й годовщины утверждения украинского герба – трезубца – в самом центре Одессы, у памятника Дюку курсанты и лицеисты провели праздничный перформанс: его участники создали «живую» фигуру национального символа Украины. ПОДРОБНЕЕ