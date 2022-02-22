В Одессе жгут бумаги на территории посольства РФ – грядет эвакуация? (видео)

Вечером вторника, 22 февраля, одесситы обратили внимание на то, что на территории посольства Российской Федерации на Гагаринском плато сотрудники Генконсульства жгут какие-то документы, по всей видимости, готовясь к предстоящей эвакуации.
Снятое на месте видео распространили местные Телеграм-каналы.
Ранее стало известно, что Россия эвакуирует всех сотрудников посольств и консульств с территории Украины.
По заявлению Министерства иностранных дел РФ, в Украине жизни дипломатов якобы угрожает опасность.
Также в МИД России сообщили, что эвакуация дипломатов «будет реализована в самое ближайшее время».
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Фото иллюстративное, видео: Телеграм-канал Хydessa
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